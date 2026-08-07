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/ USA, Tasso disoccupazione in luglio
USA, Tasso disoccupazione in luglio
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07 agosto 2026 - 14.35
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Tasso disoccupazione in luglio pari a +41%
, in aumento rispetto al precedente +4,2% (la previsione era +4,2%).
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