Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

USA, Tasso disoccupazione in luglio

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USA, Tasso disoccupazione in luglio
USA, Tasso disoccupazione in luglio pari a +41%, in aumento rispetto al precedente +4,2% (la previsione era +4,2%).
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