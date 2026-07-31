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Germania, Tasso disoccupazione in luglio
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31 luglio 2026 - 10.15
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Tasso disoccupazione in luglio pari a +6,4%
, in aumento rispetto al precedente +6,3% (la previsione era +6,3%).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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