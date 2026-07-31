Milano 12:19
52.608 +0,97%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 12:19
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Francoforte 12:19
25.798 +0,73%

Germania, Tasso disoccupazione in luglio

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Germania, Tasso disoccupazione in luglio
Germania, Tasso disoccupazione in luglio pari a +6,4%, in aumento rispetto al precedente +6,3% (la previsione era +6,3%).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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