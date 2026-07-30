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/ Italia, Tasso disoccupazione in giugno
Italia, Tasso disoccupazione in giugno
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30 luglio 2026 - 11.05
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Tasso disoccupazione in giugno pari a +5,7%
, in aumento rispetto al precedente +5,3% (la previsione era +5%).
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