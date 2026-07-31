Milano 30-lug
52.104 0,00%
Nasdaq 30-lug
28.106 +3,36%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 30-lug
10.897 0,00%
Francoforte 30-lug
25.612 0,00%

Tasso disoccupazione Giappone in giugno

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Tasso disoccupazione Giappone in giugno
Giappone, Tasso disoccupazione in giugno pari a +2,5%, invariato rispetto al precedente (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: Jason Goh / Pixabay)
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