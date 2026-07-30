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Unione Europea, Tasso disoccupazione in giugno

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Unione Europea, Tasso disoccupazione in giugno
Unione Europea, Tasso disoccupazione in giugno pari a +6,3%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +6,2%).
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