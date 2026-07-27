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A New York corre Baker Hughes Company

Migliori e peggiori, In breve
A New York corre Baker Hughes Company
Protagonista la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,09%.
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