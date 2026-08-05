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"Buy" per Zscaler

Finanza
"Buy" per Zscaler
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Grande giornata per il gestore della piattaforma di comunicazione che sfrutta la sicurezza in cloud, tra i componenti del Nasdaq 100, che mette a segno un rialzo del 5,67%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Zscaler presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 163,2 USD, con stop loss impostato a quota 147,7 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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