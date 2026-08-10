ABI-ENS: in LIS i materiali della campagna ABI “Tu non sei sola” e del progetto “Una Donna, Un Lavoro, Un Conto”

(Teleborsa) - Sono disponibili in versione LIS le guide e i contenuti promossi da ABI per favorire la conoscenza dei principali servizi bancari, a partire dal conto, e sostenere una maggiore autonomia nelle scelte finanziarie.



La realizzazione dei contenuti in Lingua dei Segni Italiana è stata curata dall'Ente Nazionale Sordi (ENS) che ha tradotto e reso accessibile le campagne sviluppate dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) per il contrasto della violenza economica di genere e il set di materiali relativi al progetto "Una Donna, Un Lavoro, Un Conto", l’alleanza lanciata dal Corriere della Sera anche insieme ad ABI.



ENS ha inoltre realizzato in esclusiva un video dedicato alla campagna "Tu non sei sola", pensato per rafforzarne ulteriormente la diffusione e l'efficacia comunicativa, in piena coerenza con i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa.



L'attività si è sviluppata nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto tra ABI ed ENS e conferma l'impegno condiviso sui temi della diversità, dell'inclusione e dell'accessibilità ai servizi finanziari. Il Protocollo è nato, infatti con l'obiettivo di favorire una sempre maggiore fruibilità delle informazioni e degli strumenti messi a disposizione dei cittadini, valorizzando il ruolo delle nuove tecnologie come leva di inclusione e partecipazione, nel percorso di attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dei principi delineati dal quadro normativo nazionale ed europeo in materia di accessibilità.



La disponibilità dei materiali delle campagne "Tu non sei sola" e "Una Donna, Un Lavoro, Un Conto" anche in LIS contribuisce a diffondere conoscenze utili per una gestione autonoma delle proprie risorse economiche e finanziarie. Un obiettivo particolarmente rilevante nell'ambito delle iniziative di prevenzione e contrasto della violenza economica, che passa anche attraverso una maggiore consapevolezza degli strumenti bancari disponibili.





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