Banche, Esposito (Fisac Cgil): rinnovo contratto decisivo per governare cambiamento

(Teleborsa) - "Il rinnovo del contratto nazionale dei bancari rappresenta un passaggio decisivo per accompagnare le trasformazioni del settore, per rafforzare le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori e per riconoscere loro sul fronte salariale il contributo offerto per il raggiungimento dei dati record messi a segno dal settore". È quanto affermato la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito, in occasione dell'apertura in ABI del confronto per il rinnovo del contratto nazionale.



Per Esposito "il nuovo contratto dovrà guardare non solo agli aspetti economici e normativi, ma anche alle profonde trasformazioni determinate dall'innovazione tecnologica e dall'intelligenza artificiale, governando la transizione senza scaricarne i costi sull'occupazione: non possiamo continuare ad assistere alla riduzione degli sportelli e dei livelli occupazionali, mentre il settore registra utili record, crescita della produttività e della redditività".

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