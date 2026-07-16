Banche, Furlan (Uilca): rinnovo contratto anticipa i processi di cambiamento

(Teleborsa) - "C'è grande attesa per questo rinnovo, come dimostrato anche dalla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiamo registrato alle assemblee e la percentuale di approvazione del 99,8% della Piattaforma sindacale unitaria che conferma lo spirito innovativo e lungimirante dei precedenti Contratti Nazionali. Fondamentale è il richiamo, già nel titolo, alla centralità della persona sotto il profilo professionale e personale da realizzare con soluzioni di crescita salariale, benessere lavorativo, conciliazione dei tempi vita e lavoro, riduzione dell'orario di lavoro, tutela dell'occupazione e attenzione alla salute, in particolare allo stress da lavoro correlato". Lo ha detto il segretario generale Uilca, Fulvio Furlan, commentando l'incontro di oggi tra le Organizzazioni Sindacali e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) che apre il confronto per il rinnovo del Contratto Nazionale.



"La richiesta di aumento economico di 518 euro comprende il recupero dell'inflazione e della distribuzione della redditività e produttività del settore e crediamo sia del tutto congrua e sostenibile, considerando la solidità raggiunta dal sistema bancario, che deve recuperare il proprio ruolo sociale per fermare processi di chiusura di sportelli, abbandono di territori e riduzione di personale - ha aggiunto - Negli anni le lavoratrici e i lavoratori hanno dimostrato una straordinaria capacità di sacrificio e un alto valore professionale, permettendo di superare scenari difficili. Il Contratto Nazionale rappresenta un elemento importante di stabilità in uno scenario che potrà vedere nuove rilevanti operazioni societarie. La Piattaforma ribadisce, inoltre, l'importanza di anticipare e governare con una logica di contrattazione collettiva continua i processi di cambiamento che stanno attraversando il settore e l'impatto delle nuove tecnologie, evidenziando che non possono essere sostitutive delle persone".



"Il rinnovo di un Contratto Collettivo Nazionale è sempre un momento importante, non solo per la Categoria di riferimento ma per tutto il mondo del lavoro - ha detto Furlan - Noi come Credito abbiamo sempre dato prova, negli anni, di aver siglato contratti innovativi e lungimiranti, con la capacità di guardare avanti e accompagnare e gestire i processi. La Piattaforma, in modo serio e responsabile, guarda alla situazione attuale e si propone di immaginare il futuro del mondo del lavoro. È bene ricordare che ragioniamo in prospettive di scenari positivi e nei quali, quindi, possiamo provare ad anticipare le sfide".

Condividi

```