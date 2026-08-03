AB InBev, storico azionista E.P.S. vende partecipazione del valore di 731 milioni di euro

(Teleborsa) - E.P.S. (Eugénie Patri Sébastien), holding che rappresenta alcuni degli azionisti storici di Anheuser-Busch InBev , ha ceduto una partecipazione di 731 milioni di euro nel più grande produttore di birra al mondo. Secondo i termini dell'accordo visionati da Bloomberg, E.P.S. ha offerto circa 10 milioni di azioni a 73,10 euro ciascuna in un'operazione ai blocchi.



E.P.S., con sede in Lussemburgo, è uno dei veicoli che gestiscono gli interessi di alcuni azionisti belgi del birrificio, tra cui le famiglie Van Damme, de Mevius e de Spoelberch. Fa parte della complessa struttura azionaria della società, eredità di una serie di grandi acquisizioni e fusioni. E.P.S. possiede oltre 67 milioni di azioni di Anheuser-Busch InBev, pari a circa il 3,75% del capitale azionario in circolazione, secondo i dati di LSEG citati da Reuters.







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