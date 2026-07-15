ABI, Patuelli rieletto presidente, nominati anche vicepresidenti e componenti del Comitato esecutivo

(Teleborsa) - Il neoeletto Consiglio dell’, riunitosi oggi dopo l’assemblea annuale, haInoltre,, Gian Maria GROS-PIETRO, vicario, (Presidente Intesa Sanpaolo), Cesare BISONI (Presidente Banca Monte dei Paschi di Siena), Giampiero MAIOLI (Presidente Crédit Agricole Italia), Leonardo PATRONI GRIFFI (Presidente Banca Popolare di Puglia e Basilicata), Massimo TONONI (Presidente Banco BPM), Camillo VENESIO (Amministratore Delegato e Direttore Generale Banca del Piemonte).Sono stati anche– oltre al presidente e ai vicepresidenti – Stefano BARRESE (Responsabile della Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo), Gerhard BRANDSTÄTTER (Presidente Cassa di Risparmio di Bolzano), Giuseppe CASTAGNA (Amministratore Delegato Banco BPM), Claudia CATTANI (Presidente BNL - Gruppo BNP Paribas), Fabio CERCHIAI (Presidente BPER Banca), Saverio CONTINELLA (Amministratore Delegato e Direttore Generale Banca Agricola Popolare di Sicilia), Ilaria Maria DALLA RIVA (Head of People & Culture Italy e Chief Operating Officer Italy UniCredit), Augusto DELL'ERBA (Presidente Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane), Nicola Maria FIORAVANTI (Chief Governance, Operating and Transformation Officer Intesa Sanpaolo), Giorgio FRACALOSSI (Presidente Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano), Elena Patrizia GOITINI (Amministratore Delegato BNL - Gruppo BNP Paribas), Stefano LADO (Presidente Banco di Desio e della Brianza), Luigi LOVAGLIO (Amministratore Delegato e Direttore Generale Banca Monte dei Paschi di Siena), Stefano LUCCHINI (Chief Institutional Affairs & External Communications Officer Intesa Sanpaolo), Giuseppe MAINO (Presidente Iccrea Banca - Istituto Centrale del Credito Cooperativo), Carlo MESSINA (Consigliere Delegato e CEO Intesa Sanpaolo), Cesare MIRABELLI, Stefano MORELLINI (Direttore Generale Credito Emiliano), Andrea ORCEL (Amministratore Delegato UniCredit), Pietro Carlo PADOAN (Presidente UniCredit), Gianni Franco PAPA (Amministratore Delegato BPER Banca), Giovanni PIROVANO (Presidente Banca Mediolanum), Guido ROSA (Presidente AIBE - Associazione Italiana Banche Estere), Marcello SALA (Presidente Nexi Payments), Pietro SELLA (Amministratore Delegato e Direttore Generale Banca Sella Holding).Il Comitato Esecutivo dell’ABI ha completato, ha nominato il Presidente del Comitato Affari Sindacali e del Lavoro () Ilaria Maria DALLA RIVA (Head of People & Culture Italy e Chief Operating Officer Italy UniCredit); ha nominato ilAugusto DELL'ERBA (Presidente Federcasse - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane).Il Comitato esecutivo dell’ABI- di cui fanno parte Antonio PATUELLI e Marco Elio ROTTIGNI, Presidente e Direttore Generale dell’ABI, i Vicepresidenti Gian Maria GROS-PIETRO, vicario, Cesare BISONI, Giampiero MAIOLI, Leonardo PATRONI GRIFFI, Massimo TONONI, Camillo VENESIO -Ilaria Maria DALLA RIVA (Presidente Comitato Affari Sindacali e del Lavoro di ABI), Augusto DELL'ERBA (Presidente Comitato ristretto Piccole Banche), Gerhard BRANDSTÄTTER (Presidente Cassa di Risparmio di Bolzano), Nicola FIORAVANTI (Chief Governance, Operating and Transformation Officer Intesa Sanpaolo), Elena Patrizia GOITINI (Amministratore Delegato BNL – Gruppo BNP Paribas), Pietro Carlo PADOAN (Presidente UniCredit), Gianni Franco PAPA (Amministratore Delegato BPER Banca), Giovanni PIROVANO (Presidente Banca Mediolanum), Guido ROSA (Presidente AIBE - Associazione Italiana Banche Estere).Per ilsono stati eletti componenti effettivi: Vito Antonio PRIMICERI (Presidente Banca Popolare Pugliese) che assumerà l’incarico di Presidente, Ernesto FÜRSTENBERG FASSIO (Presidente Banca Ifis), Alberto PALMA (Presidente Cassa di Risparmio di Fermo) e componenti supplenti Gianluca MARZINOTTO (Amministratore Delegato e Direttore Generale Banca Popolare di Fondi) e Arturo NATTINO (Amministratore Delegato Banca Finnat Euramerica).Infine,Paolo BARATTA, Renzo COSTI, Giuseppe DE VERGOTTINI, Giovanni Maria FLICK, Giuseppe MORBIDELLI.