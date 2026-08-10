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Apple, Jefferies declassa a "underperform" su prospettive iPhone

Finanza, Consensus
Apple, Jefferies declassa a "underperform" su prospettive iPhone
(Teleborsa) - Jefferies ha declassato Apple ad "underperform" esprimendo preoccupazione per le prospettive dell'iPhone, in particolare per la capacità dell'azienda di Cupertino di incrementare i prezzi medi di vendita nel tempo.

Le verifiche sulla catena di approvvigionamento indicano che l'azienda "ha cancellato il modello di iPhone interamente in vetro per il 20° anniversario a causa della scarsa resa produttiva", ha scritto il broker. Una mossa che dimostra che "introdurre nuovi fattori di forma nell'iPhone per aumentare il prezzo medio di vendita è più difficile del previsto", ha spiegato.

Un iPhone pieghevole, che Apple dovrebbe presentare il mese prossimo, "sarà ora l'unico fattore chiave per un aumento del prezzo medio di vendita e dei margini" nei prossimi anni, ha aggiunto Jefferies.

La casa di investimento aveva precedentemente un rating "hold" sul titolo e, a seguito del declassamento, il target price è stato abbassato da 285,56 a 263,66 dollari.

Le azioni Apple hanno chiuso a 313,33 dollari venerdì e nel premarket di lunedì sono in rosso di circa l'1,3%. L'ultimo calo del titolo ha fatto seguito alla pubblicazione dei risultati trimestrali , che hanno fornito previsioni di vendita deludenti a causa della carenza di componenti.




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