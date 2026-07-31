Apple scivola in scia alle deludenti previsioni sulle vendite a causa della carenza di componenti

(Teleborsa) - Apple scivola di oltre il 6% nell'after-hours alla luce di una carenza di componenti che pesa sulle previsioni di vendita dell'azienda.



Secondo infatti quanto dichiarato dalla società durante la conference call, il fatturato dovrebbe aumentare tra il 9% e l'11% nel quarto trimestre fiscale, che si concluderà a settembre, a fronte di una stima degli analisti che si attendevano una crescita superiore al 12% per lo stesso periodo, che probabilmente coinciderà con il lancio dei nuovi modelli di iPhone.



Il tutto dopo aver archiviato il terzo trimestre chiusosi il 27 giugno scorso con un ricavi oltre le attese a 109,4 miliardi di dollari, in crescita del 16% rispetto all'anno precedente, un margine lordo al 50,1%, includendo un effetto positivo di circa 2 punti percentuali derivante dai rimborsi dei dazi, e un utile diluito per azione di 2,02 dollari, in aumento del 29%.



L'iPhone, il prodotto di punta di Apple in termini di fatturato, ha generato vendite aumentate del 22% a 54,3 miliardi di dollari, superando le stime pari a 53,6 miliardi di dollari, mentre hanno deluso i ricavi derivanti dai servizi cresciuti del 12% a 30,7 miliardi, rispetto a una previsione pari a 31,4 miliardi di dollari. Tale segmento comprende Apple Music, l'App Store, gli abbonamenti iCloud, lo streaming video e altre offerte digitali.

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