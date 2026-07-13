Mercati in stand-by tra i ravvivati timori su tech e Medioriente, Piazza Affari tiene sopra la parità

(Teleborsa) - Seduta incerta per i principali listini europei con Piazza Affari che tuttavia tiene sopra la parità.



Il settore tech torna a frenare i mercati in scia ai ravvivati timori sulle valutazioni eccessive dell'intelligenza artificiale che hanno fatto crollare le azioni SK Hynix e Samsung Electronics a Seul, cui si aggiunge Micron Technology in forte calo nel pre-market di Wall Street.



Gli investitori restano pertanto concentrati sui nuovi segnali che dovrebbero dalla nuova stagione delle trimestrali con focus, a partire da domani, sui risultati di numerose banche americane, seguiti il giorno successivo, in Europa, tra gli altri, dai dati cruciali del produttore di apparecchiature per la produzione di chip ASML Holding .



A tutto ciò si aggiungono le persistenti preoccupazioni per un'escalation in Medio Oriente che stanno spingendo le quotazioni del petrolio e alimentando le aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve già a settembre.



In tale contesto, cresce quindi l'attesa per le testimonianze di Kevin Warsh, per la prima volta davanti al Congresso in qualità di presidente della banca centrale americana: l'audizione di domani presso la Commissione per i Servizi Finanziari della Camera, sarà preceduta dalla pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo USA di giugno mentre, mercoledì, poco dopo la diffusione dei dati sui prezzi alla produzione, Warsh testimonierà davanti a una commissione del Senato.



Seduta in lieve rialzo per l' euro / dollaro USA , che avanza a quota 1,143. Giornata negativa per l' oro , che continua la seduta a 4.060,6 dollari l'oncia, in calo dell'1,24%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,34%.



Torna a scendere lo spread , attestandosi a +74 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,83%.



Nello scenario borsistico europeo ferma Francoforte , che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra , che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi , che passa di mano sulla parità.



Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB , che avanza a 52.800 punti, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 55.463 punti.



In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,51%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,86%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Inwit (+3,34%), Moncler (+2,72%), ENI (+2,24%) e Brunello Cucinelli (+2,22%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su STMicroelectronics , che ottiene -0,95%.



Piccola perdita per Nexi , che scambia con un -0,91%.



Tentenna Leonardo , che cede lo 0,81%.



Sostanzialmente debole Prysmian , che registra una flessione dello 0,78%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, GVS (+3,92%), D'Amico (+3,50%), Banca Ifis (+2,94%) e MFE B (+2,67%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Maire , che prosegue le contrattazioni a -1,67%.



Si muove sotto la parità BFF Bank , evidenziando un decremento dello 0,62%.



Contrazione moderata per MARR , che soffre un calo dello 0,59%.

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