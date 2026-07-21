STM tra le migliori blue chips: il comparto tech europeo riaccende gli acquisti
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per STMicroelectronics, in guadagno del 3,46% sui valori precedenti, in scia alla ripresa del comparto tech europeo, con gli investitori che guardano alla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale.
L'andamento dell'azienda italo-francese di semiconduttori nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per STMicroelectronics, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 56,1 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 57,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 55,42.
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