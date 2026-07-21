Borse europee caute. Piazza Affari corre sola

(Teleborsa) - Bilancio misto per i mercati finanziari del Vecchio Continente, con gli acquisti che interessano soprattutto il FTSE MIB , sulla ripresa dei produttori di chip. L'attenzione degli investitori resta puntata sullo stretto di Hormuz. Tonico il mercato a stelle e strisce, con l' S&P-500 che registra una plusvalenza dello 0,41%.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. L' Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.051,3 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,77%.



Lo Spread migliora, toccando i +82 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,00%.



Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente invariato Francoforte , che riporta un moderato -0,03%; resta vicino alla parità Londra (+0,02%) all’indomani della formazione del nuovo governo a guida Andy Burnham. Discesa modesta per Parigi , che cede un piccolo -0,38%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,28%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 54.638 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+3,76%), STMicroelectronics (+2,91%), ENI (+1,11%) e Banco BPM (+1,00%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin , che ottiene -3,85%.



Inwit scende del 3,35%.



Calo deciso per Amplifon , che segna un -2,31%.



Sotto pressione Tenaris , con un forte ribasso dell'1,89%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe (+4,67%), OVS (+0,57%) e Banca Ifis (+0,53%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Zignago Vetro , che ottiene -4,42%.



Sessione nera per Reply , che lascia sul tappeto una perdita del 4,13%.



Soffre MARR , che evidenzia una perdita del 3,40% complice anche il taglio del target price deciso da Equita.

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