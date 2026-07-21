Borse europee caute. Piazza Affari corre sola
(Teleborsa) - Bilancio misto per i mercati finanziari del Vecchio Continente, con gli acquisti che interessano soprattutto il FTSE MIB, sulla ripresa dei produttori di chip. L'attenzione degli investitori resta puntata sullo stretto di Hormuz. Tonico il mercato a stelle e strisce, con l'S&P-500 che registra una plusvalenza dello 0,41%.
L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,141. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.051,3 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,77%.
Lo Spread migliora, toccando i +82 punti base, con un calo di 2 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,00%.
Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,03%; resta vicino alla parità Londra (+0,02%) all’indomani della formazione del nuovo governo a guida Andy Burnham. Discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,38%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,28%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 54.638 punti.
Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+3,76%), STMicroelectronics (+2,91%), ENI (+1,11%) e Banco BPM (+1,00%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -3,85%.
Inwit scende del 3,35%.
Calo deciso per Amplifon, che segna un -2,31%.
Sotto pressione Tenaris, con un forte ribasso dell'1,89%.
Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Technoprobe (+4,67%), OVS (+0,57%) e Banca Ifis (+0,53%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Zignago Vetro, che ottiene -4,42%.
Sessione nera per Reply, che lascia sul tappeto una perdita del 4,13%.
Soffre MARR, che evidenzia una perdita del 3,40% complice anche il taglio del target price deciso da Equita.
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