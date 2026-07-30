Nuovo spunto rialzista per Piazza Affari e gli altri Eurolistini. A Milano guidano STM e Ferrari

(Teleborsa) - Lieve aumento
per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee, dopo un avvio di seduta contrastato. Il clima comunque risente della ripresa delle ostilità tra Usa e Iran
, mentre oltreoceano ieri la Fed
ha confermato
i tassi per la quinta volta consecutiva e prosegue la stagione delle trimestrali con l'attese per le big tech Apple e Amazon
. A Milano giuda STM
seguita da Ferrari
che ha da poco diffuso i conti del secondo trimestre con ricavi in aumento dell'8% e guidance 2026 rivista al rialzo. Resta fanalino di coda Stellantis
dopo i conti
.
Sul fronte macro, in Italia
, secondo la stima preliminare Istat, nel secondo trimestre 2026 il PIL
è cresciuto
dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,0% su base tendenziale, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.081,6 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 83,58 dollari per barile.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,23% a quota +80 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,98%. Tra i listini europei
piatta Francoforte
, che tiene la parità, senza spunti Londra
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e bilancio decisamente positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,95%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 51.752 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 54.355 punti.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,06%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star
(+1,05%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, buona performance per Ferrari
, che cresce del 3,35%.
Sostenuta STMicroelectronics
, con un discreto guadagno del 3,02%.
Buoni spunti su Campari
, che mostra un ampio vantaggio del 2,64%.
Ben impostata Prysmian
, che mostra un incremento del 2,31%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis
, che continua la seduta con -3,71%. DiaSorin
scende dell'1,52%.
Discesa modesta per Tenaris
, che cede un piccolo -1,3%.
Pensosa Snam
, con un calo frazionale dell'1,28%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Zignago Vetro
(+6,15%), Cementir
(+5,14%), El.En
(+4,43%) e Technoprobe
(+3,95%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Italmobiliare
, che continua la seduta con -5,58%.
Calo deciso per BFF Bank
, che segna un -3,1%.
Tentenna SOL
, con un modesto ribasso dell'1,37%.
Giornata fiacca per Reply
, che segna un calo dell'1,17%.