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Nuovo spunto rialzista per Piazza Affari e gli altri Eurolistini. A Milano guidano STM e Ferrari

Commento, Finanza, Spread
Nuovo spunto rialzista per Piazza Affari e gli altri Eurolistini. A Milano guidano STM e Ferrari
(Teleborsa) - Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee, dopo un avvio di seduta contrastato. Il clima comunque risente della ripresa delle ostilità tra Usa e Iran, mentre oltreoceano ieri la Fed ha confermato i tassi per la quinta volta consecutiva e prosegue la stagione delle trimestrali con l'attese per le big tech Apple e Amazon. A Milano giuda STM seguita da Ferrari che ha da poco diffuso i conti del secondo trimestre con ricavi in aumento dell'8% e guidance 2026 rivista al rialzo. Resta fanalino di coda Stellantis dopo i conti.

Sul fronte macro, in Italia, secondo la stima preliminare Istat, nel secondo trimestre 2026 il PIL è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,0% su base tendenziale, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 4.081,6 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 83,58 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,23% a quota +80 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,98%.

Tra i listini europei piatta Francoforte, che tiene la parità, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,95%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 51.752 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 54.355 punti.

In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,06%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star (+1,05%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, buona performance per Ferrari, che cresce del 3,35%.

Sostenuta STMicroelectronics, con un discreto guadagno del 3,02%.

Buoni spunti su Campari, che mostra un ampio vantaggio del 2,64%.

Ben impostata Prysmian, che mostra un incremento del 2,31%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Stellantis, che continua la seduta con -3,71%.

DiaSorin scende dell'1,52%.

Discesa modesta per Tenaris, che cede un piccolo -1,3%.

Pensosa Snam, con un calo frazionale dell'1,28%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Zignago Vetro (+6,15%), Cementir (+5,14%), El.En (+4,43%) e Technoprobe (+3,95%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Italmobiliare, che continua la seduta con -5,58%.

Calo deciso per BFF Bank, che segna un -3,1%.

Tentenna SOL, con un modesto ribasso dell'1,37%.

Giornata fiacca per Reply, che segna un calo dell'1,17%.
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