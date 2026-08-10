Caute le Borse europee, a Milano bene Prysmian e Stm

(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,156. L' Oro è sostanzialmente stabile su 4.343,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 78,91 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,90%.



Tra le principali Borse europee sostanzialmente tonico Francoforte , che registra una plusvalenza dello 0,34%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,25%, e andamento cauto per Parigi , che mostra una performance pari a -0,13%.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 53.753 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share , con le quotazioni che si posizionano a 56.423 punti.



Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,14%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,23%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Prysmian , che mostra un incremento del 2,46%.



Tonica STMicroelectronics che evidenzia un bel vantaggio del 2,15%.



Guadagno moderato per Avio , che avanza dello 0,73%.



Piccoli passi in avanti per Azimut , che segna un incremento marginale dello 0,66%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Terna , che continua la seduta con -1,02%.



Deludente Italgas , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Snam , che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.



Discesa modesta per Tenaris , che cede un piccolo -0,78%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Caltagirone SpA (+3,26%), Cembre (+1,61%), BFF Bank (+1,53%) e GVS (+1,43%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Revo Insurance , che prosegue le contrattazioni a -3,03%.



Scivola El.En , con un netto svantaggio dell'1,67%.



Pensosa Fiera Milano , con un calo frazionale dell'1,44%.



Tentenna IGD , con un modesto ribasso dell'1,10%.

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