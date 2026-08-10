Caute le Borse europee, a Milano bene Prysmian e Stm
(Teleborsa) - Stabile Piazza Affari, che non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,156. L'Oro è sostanzialmente stabile su 4.343,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 78,91 dollari per barile.
Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +76 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,90%.
Tra le principali Borse europee sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,34%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,25%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,13%.
Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 53.753 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 56.423 punti.
Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,14%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,23%).
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Prysmian, che mostra un incremento del 2,46%.
Tonica STMicroelectronics che evidenzia un bel vantaggio del 2,15%.
Guadagno moderato per Avio, che avanza dello 0,73%.
Piccoli passi in avanti per Azimut, che segna un incremento marginale dello 0,66%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Terna, che continua la seduta con -1,02%.
Deludente Italgas, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Snam, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.
Discesa modesta per Tenaris, che cede un piccolo -0,78%.
In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Caltagirone SpA (+3,26%), Cembre (+1,61%), BFF Bank (+1,53%) e GVS (+1,43%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Revo Insurance, che prosegue le contrattazioni a -3,03%.
Scivola El.En, con un netto svantaggio dell'1,67%.
Pensosa Fiera Milano, con un calo frazionale dell'1,44%.
Tentenna IGD, con un modesto ribasso dell'1,10%.
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