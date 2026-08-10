Francoforte: in calo Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding impegnata nel settore automobilistico, che mostra un decremento del 2,98%.
Lo scenario su base settimanale di Porsche Automobil Holding rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Porsche Automobil Holding. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 28,83 Euro. Primo supporto visto a 27,98. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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