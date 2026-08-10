GameStop, rumors: sta valutando la possibilità di ritirare l'offerta per eBay
(Teleborsa) - GameStop, il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati al mondo, sta valutando la possibilità di ritirare l'offerta da 56 miliardi di dollari per eBay. Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda. In particolare, il CEO Ryan Cohen sta considerando l'ipotesi di proporre una partnership o una joint venture che consentirebbe a eBay di sfruttare i circa 1.600 punti vendita GameStop negli Stati Uniti.
L'offerta di acquisizione - una mossa audace da parte di Cohen e per molti irrealizzabile visto che GameStop vale molto meno di eBay - è arrivata dopo che GameStop aveva acquisito una partecipazione del 5% nella storica società di e-commerce. GameStop ha continuato ad aumentare la propria quota e, al 15 luglio, deteneva il 9,75% di eBay, diventando il secondo azionista della società, dopo i fondi di Vanguard.
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