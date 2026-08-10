GameStop, rumors: sta valutando la possibilità di ritirare l'offerta per eBay

(Teleborsa) - GameStop , il più grande rivenditore di videogiochi nuovi e usati al mondo, sta valutando la possibilità di ritirare l'offerta da 56 miliardi di dollari per eBay . Lo scrive Bloomberg, citando fonti vicine alla vicenda. In particolare, il CEO Ryan Cohen sta considerando l'ipotesi di proporre una partnership o una joint venture che consentirebbe a eBay di sfruttare i circa 1.600 punti vendita GameStop negli Stati Uniti.



L'offerta di acquisizione - una mossa audace da parte di Cohen e per molti irrealizzabile visto che GameStop vale molto meno di eBay - è arrivata dopo che GameStop aveva acquisito una partecipazione del 5% nella storica società di e-commerce. GameStop ha continuato ad aumentare la propria quota e, al 15 luglio, deteneva il 9,75% di eBay, diventando il secondo azionista della società, dopo i fondi di Vanguard.

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