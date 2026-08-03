eBay, forti vendite in Borsa dopo il downgrade di Wells Fargo

(Teleborsa) - Avvio di settimana difficile per eBay , le cui azioni viaggiano nella mattinata di Wall Street in ribasso di oltre il 4% dopo che Wells Fargo ha declassato il titolo da Equal Weigh a Underweight



Tra le cause del downgrade, l'intensificarsi della concorrenza negli Stati Uniti. La banca ha ridotto la sua stima sull’EPS non-GAAP per l’anno fiscale 2027 del 10%, portandola al 9% al di sotto del consensus, per riflettere una maggiore diluizione derivante dall’acquisizione di Depop da parte di eBay, conclusasi il 30 luglio.



La banca prevede "un aumento della spesa marketing di Depop per difendersi dall’ingresso del concorrente Vinted nel mercato statunitense".



Gli analisti hanno comunque definito la mossa "strategicamente corretta da parte di eBay", ovvero utilizzare Depop per competere contro Vinted, dopo il limitato successo ottenuto nel difendersi nel Regno Unito e in Germania con il marchio eBay.



La banca prevede che le guidance sull’EPS per il terzo trimestre e per l’intero anno 2026 si attestino rispettivamente al 9% e al 6% al di sotto del consensus a causa della diluizione di Depop, anche se ritiene che eBay aumenterà le proprie previsioni sul valore lordo della merce

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