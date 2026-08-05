Eventi e scadenze del 5 agosto 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 05/08/2026

Appuntamenti:

Incontri al Caffè de La Versiliana 2026 - Marina di Pietrasanta - 47ª edizione del Festival La Versiliana, gli "Incontri al Caffè" con un ciclo di dibattiti, interviste e confronti dedicati ai temi della politica, dell'economia, dell'attualità, della cultura e della società. La rassegna ospita esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, del giornalismo e della cultura, offrendo ogni giorno occasioni di approfondimento e dialogo con il pubblico (da domenica 02/08/2026 a lunedì 31/08/2026)

BOJ - Pubblicazione dei verbali della riunione di politica monetaria del 15 e 16 giugno 2026

08:00 - Aula Convegni Senato - Quadro finanziario pluriennale UE, audizione ministro Foti - Le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, sulle prospettive del negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034

09:00 - Camera dei Deputati - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Montecitorio - Comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (National Escape Clause), con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti

10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Taranto - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato il Tavolo Taranto, che avrà l'obiettivo di esaminare i progetti industriali presentati da soggetti che hanno manifestato interesse a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Previsto girotavolo per gli operatori

12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra i rappresentanti di Confindustria, Federacciai e Federmeccanica finalizzato ad approfondire le prospettive degli stabilimenti dell'ex Ilva, alla presenza delle principali imprese siderurgiche nazionali. Previsto girotavolo per gli operatori

15:00 - Senato della Repubblica - Informativa National Escape Clause, ministro Giorgetti - Comunicazioni del Governo in merito all'avvio della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (National Escape Clause), con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti

15:00 - Question time - Ministro Salvini - Question time con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, alla Camera

15:00 - Question time - Ministro Urso - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, alla Camera dei Deputati

Aziende:

Banco BPM - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati H1 2026 alla comunità finanziaria - ore 18.00 - CDA: Approvazione Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

Bayer - Risultati di periodo

BFF Bank - Appuntamento: 1H 2026 Earnings Call - ore 18.30 - CDA: Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

BPER Banca - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026

Corpay - Risultati di periodo

doValue - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

eBay - Appuntamento: Conference call sui risultati del secondo trimestre 2026 - Risultati di periodo: Q2 2026

eBay - Risultati di periodo

Eli Lilly - Risultati di periodo

Expedia - Risultati di periodo

Global Payments - Risultati di periodo

Goodyear Tire & Rubber - Risultati di periodo

Interpump - CDA: Relazione Semestrale

Kraft Heinz - Risultati di periodo

Masi Agricola - CDA: Relazione Semestrale

Motorola Solutions - Risultati di periodo

Neodecortech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 giugno 2026

Osai Automation System - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata della Società al 30 giugno 2025 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata e del progetto di bilancio della Società e bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025

Piquadro - CDA: Approvazione dei risultati al 30 giugno 2026

Risanamento - CDA: Approvazione progetto di bilancio e bilancio consolidato esercizio 2025; approvazione resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026; approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

SanDisk - Risultati di periodo

SIT - Appuntamento: Conference call con il mercato finanziario per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2026

Technoprobe - CDA: Relazione Semestrale

Tesmec - Appuntamento: Presentazione Analisti - CDA: Relazione Semestrale

Thomson Reuters - Risultati di periodo

Trevi - CDA: Relazione Semestrale

Uber Technologies - Risultati di periodo

Walt Disney - Risultati di periodo

Zalando - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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