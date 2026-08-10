New York: giornata negativa in Borsa per Southwest Airlines
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia aerea americana, che tratta in perdita del 4,35% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Southwest Airlines rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Southwest Airlines perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 44,49 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 45,98. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 43,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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