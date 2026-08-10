New York: mette il turbo EOG Resources

(Teleborsa) - Effervescente la società attiva nella produzione di petrolio e gas naturale , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,12%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di EOG Resources rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di EOG Resources mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 138,2 USD con area di resistenza individuata a quota 143,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 134,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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