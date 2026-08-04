Milano 17:35
53.541 +1,26%
Nasdaq 21:14
29.803 +3,57%
Dow Jones 21:14
54.214 +1,95%
Londra 17:35
10.879 +0,20%
Francoforte 17:35
26.202 +0,77%

Parigi: mette il turbo STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: mette il turbo STMicroelectronics
Prepotente rialzo per il microchip-maker italo-francese, che mostra una salita bruciante del 3,82% sui valori precedenti.
Condividi
```