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Eurozona: mette il turbo l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: mette il turbo l'EURO STOXX Retail
Giornata brillante per il comparto vendite al dettaglio europeo, che avanza a 1.022,75 punti.
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