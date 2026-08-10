New York: vendite diffuse su Verisk Analytics
(Teleborsa) - A picco la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che presenta un pessimo -4,71%.
Lo scenario su base settimanale di Verisk Analytics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il grafico a breve di Verisk Analytics mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 186,4 USD e supporto stimato a quota 180. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 192,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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