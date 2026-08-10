New York: vendite diffuse su Verisk Analytics

(Teleborsa) - A picco la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari , che presenta un pessimo -4,71%.



Lo scenario su base settimanale di Verisk Analytics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il grafico a breve di Verisk Analytics mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 186,4 USD e supporto stimato a quota 180. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 192,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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