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New York: Verisk Analytics in forte calo

Migliori e peggiori, In breve
New York: Verisk Analytics in forte calo
Ribasso per la società che fornisce l'analisi di dati nei settori assicurativo, risorse naturali e servizi finanziari, che passa di mano in perdita del 4,71%.
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