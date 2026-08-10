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Piazza Affari: giornata depressa per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto telecomunicazioni in Italia
Giornata negativa per l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la seduta a 14.066,27 punti, in calo dello 0,88%.
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