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Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia
Performance positiva per l'indice del settore telecomunicazioni, che continua la giornata in aumento dell'1,04% rispetto alla chiusura precedente.
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