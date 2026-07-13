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Rialzo controllato per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,67%)

Finanza, Indici settoriali
Rialzo controllato per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,67%)
(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.

Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a 14.814,5, in recupero dello 0,67%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications mostra un incremento dello 0,65% a 391.

Tra le Blue Chip di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, nuovo spunto rialzista per Inwit, che guadagna bene e porta a casa un +2,56%.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, moderatamente al rialzo la prestazione di Rai Way, che chiude con una variazione percentuale dello 0,65%.

Tra le small-cap di Milano, protagonista Softlab, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 6,08%.

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