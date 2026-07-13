Rialzo controllato per il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,67%)

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni
, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
.
Il FTSE Italia Telecommunications
ha aperto a 14.814,5, in recupero dello 0,67%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice EURO STOXX Telecommunications
mostra un incremento dello 0,65% a 391.
Tra le Blue Chip
di Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, nuovo spunto rialzista per Inwit
, che guadagna bene e porta a casa un +2,56%.
Tra i titoli a media capitalizzazione
del comparto telecomunicazioni, moderatamente al rialzo la prestazione di Rai Way
, che chiude con una variazione percentuale dello 0,65%.
Tra le small-cap
di Milano, protagonista Softlab
, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 6,08%.