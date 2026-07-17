Il Comparto telecomunicazioni in Italia interrompe la serie di tre ribassi consecutivi (+0,69%)
(Teleborsa) - Sostanziale tenuta per il comparto telecomunicazioni in Italia che ha mostrato piccoli spunti positivi ,rispetto a un andamento pessimo dell'EURO STOXX Telecommunications che si è mosso in pesante ribasso.
L'indice del settore telecomunicazioni ha aperto a 14.371,44, in recupero dello 0,69% rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni segna un forte calo dell'1,62% a 379,72.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice telecomunicazioni, controllato progresso per Inwit, che chiude in salita dell'1,12%.
Modesto recupero sui valori precedenti per Telecom Italia, che conclude in progresso dello 0,67%.
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