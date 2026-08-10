Vola a New York Diamondback Energy

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore americano di petrolio e gas naturale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,37%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Diamondback Energy rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Diamondback Energy evidenzia un declino dei corsi verso area 193,1 USD con prima area di resistenza vista a 200,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 188.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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