Wall Street in rally

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,71% sul Dow Jones , consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, balzo dell' S&P-500 , che archivia la giornata a 7.737 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+3,32%); con analoga direzione, su di giri l' S&P 100 (+1,83%).



A fare da assist al listino americano hanno contribuito le speranze di riapertura della stretto di Hormuz, che hanno innescato nuovi crolli dei prezzi del petrolio.



Informatica (+4,09%), materiali (+1,99%) e beni industriali (+1,80%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori utilities (-0,60%), energia (-0,49%) e beni di consumo secondari (-0,48%) sono stati tra i più venduti.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+5,67%), Cisco Systems (+5,08%), IBM (+3,86%) e Amgen (+3,06%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nike , che ha archiviato la seduta a -2,65%.



Calo deciso per Amazon , che segna un -2,32%.



Sotto pressione United Health , con un forte ribasso dell'1,88%.



Sostanzialmente debole Chevron , che registra una flessione dell'1,44%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Palantir Technologies (+29,42%), ARM Holdings (+17,39%), Marvell Technology (+12,80%) e Intel (+10,84%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Diamondback Energy , che ha terminato le contrattazioni a -3,46%.



Soffre Constellation Energy , che evidenzia una perdita del 2,36%.



Preda dei venditori Amazon , con un decremento del 2,32%.



Si concentrano le vendite su Take-Two Interactive Software , che soffre un calo del 2,01%.

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