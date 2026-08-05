Wall Street in rally
(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,71% sul Dow Jones, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, balzo dell'S&P-500, che archivia la giornata a 7.737 punti. Balza in alto il Nasdaq 100 (+3,32%); con analoga direzione, su di giri l'S&P 100 (+1,83%).
A fare da assist al listino americano hanno contribuito le speranze di riapertura della stretto di Hormuz, che hanno innescato nuovi crolli dei prezzi del petrolio.
Informatica (+4,09%), materiali (+1,99%) e beni industriali (+1,80%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori utilities (-0,60%), energia (-0,49%) e beni di consumo secondari (-0,48%) sono stati tra i più venduti.
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Caterpillar (+5,67%), Cisco Systems (+5,08%), IBM (+3,86%) e Amgen (+3,06%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nike, che ha archiviato la seduta a -2,65%.
Calo deciso per Amazon, che segna un -2,32%.
Sotto pressione United Health, con un forte ribasso dell'1,88%.
Sostanzialmente debole Chevron, che registra una flessione dell'1,44%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Palantir Technologies (+29,42%), ARM Holdings (+17,39%), Marvell Technology (+12,80%) e Intel (+10,84%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Diamondback Energy, che ha terminato le contrattazioni a -3,46%.
Soffre Constellation Energy, che evidenzia una perdita del 2,36%.
Preda dei venditori Amazon, con un decremento del 2,32%.
Si concentrano le vendite su Take-Two Interactive Software, che soffre un calo del 2,01%.
```