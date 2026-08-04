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New York: in calo Diamondback Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Diamondback Energy
Sottotono il produttore americano di petrolio e gas naturale, che passa di mano con un calo del 2,98%.
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