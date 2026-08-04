New York: movimento negativo per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Sottotono il produttore americano di petrolio e gas naturale , che passa di mano con un calo del 2,67%.



La tendenza ad una settimana di Diamondback Energy è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Diamondback Energy suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 196,5 USD e supporto visto a quota 189,3. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 203,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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