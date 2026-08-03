New York: andamento negativo per Diamondback Energy
(Teleborsa) - Pressione sul produttore americano di petrolio e gas naturale, che tratta con una perdita del 2,01%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Diamondback Energy rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Diamondback Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 200,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 196,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 203,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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