New York: andamento negativo per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Pressione sul produttore americano di petrolio e gas naturale , che tratta con una perdita del 2,01%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Diamondback Energy rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Diamondback Energy è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 200,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 196,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 203,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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