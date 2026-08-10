Webuild, la Nuova Diga Foranea di Genova si estende per 1,5 chilometri

(Teleborsa) - Prosegue a ritmo sostenuto la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, il progetto realizzato dal Consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.



Con la posa di oggi di un nuovo mega cassone, la diga foranea - si legge in una nota - raggiunge circa 1,5 chilometri di sviluppo complessivo.



Parallelamente alle operazioni di posa dei cassoni, proseguono le attività di consolidamento dei fondali, attività essenziale per garantire la stabilità dell'infrastruttura. Avanza inoltre la realizzazione della sovrastruttura, la parte più visibile della diga, studiata per ridurre l'effetto dell’impatto delle onde. Sul progetto è impegnata anche Cossi Costruzioni, società del gruppo specializzata nella realizzazione di opere complesse.



La Nuova Diga Foranea rappresenta un intervento strategico per il potenziamento del Porto di Genova e dei suoi collegamenti con i mercati nazionali ed europei. Il progetto contribuisce a potenziare i flussi logistici verso il Nord Italia e i principali corridoi europei e, una volta completato, lo scalo potrà accogliere navi di nuova generazione, con benefici sulla capacità e sulla competitività dell'intero sistema portuale.

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