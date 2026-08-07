Trevi, downgrade di Alantra a Hold con target price allineato a offerta cash di Webuild

(Teleborsa) - Alantra ha tagliato a "Hold" da "Buy" la valutazione su Trevi , società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, confermando il target price a 4,5 euro per azione in quanto i risultati del secondo trimestre 2026 supportano le stime e i multipli dei concorrenti sono rimasti stabili.



La valutazione di Alantra è in linea con l'offerta all-cash di Webuild di 4,5 euro per azione, mentre la proposta all-share di ICOP implica attualmente un valore di 3,60 euro per azione.



"Dal punto di vista operativo, l'azienda continua a mostrare progressi tangibili nei principali fattori di creazione di valore: conversione del portafoglio ordini, disciplina dei margini, generazione di cassa e rafforzamento del bilancio - si legge nella ricerca - Allo stesso tempo, Trevi è di fatto diventata oggetto di una battaglia tra due acquirenti industriali per un asset strategicamente importante, il che potrebbe lasciare spazio a ulteriori sviluppi che, in questa fase, non possiamo escludere".



Alantra sottolinea che il secondo trimestre 2026 fornisce le prime prove dell'accelerazione prevista nel profilo di Trevi per l'esercizio 2026, caratterizzato da una forte crescita dei ricavi: i ricavi sono migliorati significativamente rispetto al trimestre precedente, i margini si sono ampliati su base annua nonostante un calo del fatturato, la generazione di cassa è stata solida e il portafoglio ordini ha raggiunto un nuovo record. Il management ha confermato le previsioni per l'esercizio 2026.

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