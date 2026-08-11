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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Grande giornata per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che mette a segno un rialzo del 6,30%.

Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 90,55. Rischio di eventuale correzione fino al target 81,25. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 99,85.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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