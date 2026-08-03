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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 31/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 31/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 luglio

Prepotente rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,74% sui valori precedenti.

Il grafico a breve del greggio mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 92,37 e supporto stimato a quota 86,29. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 98,45.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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