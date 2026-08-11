Milano 11-ago
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Nasdaq 11-ago
29.525 -0,33%
Dow Jones 11-ago
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Londra 11-ago
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Francoforte 11-ago
26.391 +0,26%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 10/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Giornata fiacca per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.

Il quadro tecnico di breve periodo del CAC 40 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8.745,8. Rischio di discesa fino a 8.686,4 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8.805,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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