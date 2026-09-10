Milano 9-set
51.875 0,00%
Nasdaq 9-set
29.422 -0,29%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 9-set
10.670 0,00%
Francoforte 9-set
25.576 0,00%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

In ribasso l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,94% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8.102,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.264,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8.049,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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