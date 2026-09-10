Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
In ribasso l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,94% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del CAC 40 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8.102,9, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 8.264,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8.049,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)