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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,18%)

Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 20.216 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,18%)
Appiattita la performance di indice azionario della Borsa di Madrid, che passa di mano con un +0,18%, a quota 20.216 in apertura.
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