Milano 11-ago
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Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,40% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 29.502,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,40% alle 19:30
L'indice del listino high-tech USA riporta un contenuto ribasso dello 0,40% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 29.502,46 punti.
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