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Borsa: Il Nasdaq-100 in flessione dello 0,40% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta a 29.964,42 punti
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14 agosto 2026 - 19.30
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L'indice del listino high-tech USA riporta un contenuto ribasso dello 0,40% alle 19:30 e continua le contrattazioni a 29.964,42 punti.
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