Commercio estero, Urso: crescita export "risultato significativo"

L'Istat, infatti, ha stimato nel mese di giugno una crescita congiunturale più ampia per le esportazioni (+1,6%) rispetto alle importazioni (+1,2%).

L'export cresce su base annua del 9,8% in valore e del 5,1% in volume; l'import registra una crescita tendenziale del 13,2% in valore, mentre in volume, le importazioni aumentano del 2,8%.



"A giugno la dinamica positiva dell'export è in parte influenzata da vendite a elevato impatto della cantieristica navale", spiega l'Istat: "al netto di queste, si stima un aumento congiunturale più contenuto (+0,5%) e una crescita tendenziale relativamente meno sostenuta (+8,7%)".

(Teleborsa) - "Cresce ancora l'export dell'Italia. A giugno le vendite all'estero aumentano del 9,8% rispetto allo stesso mese del 2025, su base mensile l'aumento e' dell'1,6%: un risultato significativo che consolida la straordinaria crescita registrata lo scorso anno nelle esportazioni del nostro sistema produttivo che ci ha consentito di conquistare la quarta posizione nel podio dell'export mondiale". Lo scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, commentando i dati diffusi dall'Istat. "Nei primi sei mesi dell'anno l'avanzo commerciale raggiunge i 24,5 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai 22,8 miliardi dello stesso periodo del 2025. Smentiti i profeti di sventura" conclude.