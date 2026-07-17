Milano 15:36
51.577 -1,52%
Nasdaq 15:36
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Dow Jones 15:36
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USA, Prezzi export (MoM) in maggio

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USA, Prezzi export (MoM) in maggio
USA, Prezzi export in maggio su base mensile (MoM) -0,6%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era -0,4%).
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