Civitavecchia: Urso incontra Angelilli, “apertura su disponibilità aree apre a nuova fase di sviluppo per Torrevaldaliga Nord”

(Teleborsa) - A margine del tavolo sulla riconversione della centrale di Cerano e dell’area industriale di Brindisi, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha avuto un incontro con la vicepresidente della Regione Lazio e commissario straordinario del Governo per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia, Roberta Angelilli.



Al centro del confronto la risposta del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al sollecito di Urso, che riconosce come prevalente l’interesse alla pronta riconversione e apre alla definizione di un cronoprogramma per rendere disponibili ai nuovi insediamenti industriali le aree delle centrali di Cerano e Torrevaldaliga Nord.



"Si tratta di un passaggio rilevante, che apre una nuova fase per la reindustrializzazione dell’area, offrendo una prospettiva industriale al territorio e traducendo le opportunità emerse in nuovi investimenti e occupazione", ha dichiarato il ministro Urso.



Urso e Angelilli hanno quindi convenuto sulla necessità di accelerare il coordinamento tra le amministrazioni competenti, Enel e gli enti territoriali, così da definire rapidamente il cronoprogramma, rendere disponibili le superfici e accompagnare le progettualità già emerse verso la concreta realizzazione. A tal fine, sarà prossimamente convocata una nuova riunione del tavolo interministeriale per la reindustrializzazione dell’area di Civitavecchia.

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